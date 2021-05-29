 

В РФ выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса

29.05.2021, 11:32, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 9289 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 9289 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3241, Санкт-Петербурге – 846, Московской области – 750.

Всего в стране выявлено 5 053 748 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 670 484 человек, из них 9250 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 401 летальный исход. За весь период в РФ от коронавируса скончались 120 807 человек.

Накануне, 28 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9252. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 37.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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