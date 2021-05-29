Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» приняли в состав ЧФ

Новейший малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» вошел состав Черноморского флота (ЧФ), конструкция его корпуса предусматривает возможность работы в арктической зоне.

Торжественная церемония подъема Андреевского флага на новейшем малом морском танкере «Вице-адмирал Паромов» прошла в Севастополе, танкер принят в состав Черноморского флота. Церемония состоялась у Минной стенки, здесь также прошел праздничный митинг с участием приглашенных должностных лиц, ветеранов и гостей, передает РИА «Новости».

После включения в состав флота экипаж судна начнет отработку специальных курсовых задач, после приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки, отметили в ЧФ.

Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» проекта 03182 разработан в АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» в качестве многоцелевой платформы ледового класса для транспортировки различных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники класса Ка-27 (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций.

Танкер способен эффективно выполнять снабжение надводных кораблей и судов флота, передавать им различные грузы, принимать льяльные воды и твердые отходы. Возможно применение судна в качестве патрульного или спасательного. Конструкция корпуса предусматривает возможность работы в арктической зоне.

Танкер имеет полное водоизмещение 3500 тонн, длину 78,8, ширину 15,4 и осадку пять метров при полной загрузке. Экипаж судна составляет 24 человека. Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» был заложен 1 сентября 2016 года на судостроительном заводе «Волга» в Нижнем Новгороде и спущен на воду 20 декабря 2018 года.

До этого патрульный корабль «Павел Державин» приняли в состав ЧФ.

Всего ЧФ запланировал получить семь кораблей и катеров в 2021 году.