 

Врач Стрельникова рассказала о правильном и полезном завтраке

29.05.2021, 11:30, Разное
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Врач-диетолог Татьяна Стрельникова в ходе интервью пояснила о самом правильном и полезном завтраке. По ее словам, продукты, употребленные утром, должны обеспечивать человека энергией.
Завтрак человека должен состоять из белков. Именно они помогают не чувствовать голод как минимум до следующего приема пищи. Данный компонент содержится в яйцах, твороге, натуральных йогуртах. В утренний прием пищи также необходимо включить овощи и каши из цельного зерна, поскольку в них присутствуют углеводы, которые медленно усваиваются.

По словам врача, важно отказаться от употребления продуктов с содержанием сахара. Вместо них рекомендуется есть сухофрукты или же ягоды. Специалист советует обратить внимание на полезные жиры, пишет портал “Политэксперт”.



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