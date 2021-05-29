 

Харламов о личной жизни Батрутдинова: «Это он у нас по моделям за 700 евро»

29.05.2021, 11:30, Разное
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Юморист Гарик Харламов высказался о личной жизни своего друга и коллеги по цеху Тимура Батрутдинова. В ходе шоу он высмеял его, заявив, что тот специализируется на моделях за 700 евро.
43-летний Тимур Батрутдинов сохраняет за собой статус завидного холостяка. На эту тему постоянно шутят его коллеги. Недавно Гарик Харламов рассказал, во сколько ему обходятся модели на ночь.

В гости на шоу к комикам пожаловали Александр Фролов и Петр Бухтояров. Они рассказали о новом фестивале, который намерены провести. В нем будут задействованы мотоциклы и гоночные автомобили. Харламов спросил у гостей, есть ли у них подарок для ведущих. Бухтояров отметил, что презент действительно имеется, но его он забыл дома. Также он успел обмолвиться, что это модель.

Харламов спросил, сколько подарок стоит, и получил ответ: «50 тысяч рублей». Комик сразу же пересчитал, что сумма эквивалентна 700 евро. Он пошутил, что на моделях за такую сумму специализируется неженатый Тимур Батрутдинов.

Напомним, комик никогда не состоял в браке. Дважды Тимур Батрутдинов пытался найти любовь на телешоу, но крепкие отношения с участницами не развивались, сообащет «Телепрограмма».



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