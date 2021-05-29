 

Малахов в ярости плеснул водой из стакана в Маркони

29.05.2021, 11:30, Разное
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Известный российский ведущий Андрей Малахов в ярости специально опрокинул стакан с водой на Владимира Маркони. Ему не понравилось, что коллега по цеху пытался запутать членов жюри.
Андрей Малахов оказался в центре скандала во время съемок одного из телепроектов. Суть программы сводилась к тому, что гости и зрители пытались отгадать, кто является профессиональным певцом, а кто – нет.

Андрея Малахова не случайно пригласили на съемки проекта. Ведущий считается большим экспертом в области определения обманщиков. В ходе программы «Прямой эфир» он сразу же выявляет, кто из гостей в студии говорит неправду.

Малахову обещали, что на съемках развлекательного проекта будет весело, а в итоге он начал нервничать больше, нежели во время ведения собственного шоу. Ведущий чувствовал большую ответственность, поскольку помогал человеку стать обладателем миллиона рублей, сообащет издание «Телепрограмма».



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