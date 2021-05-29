Данилов: Мы склоняемся к тому, что катастрофа самолета МАУ в Иране была терактом

“Могу сегодня сказать, что мы склоняемся к мнению, к решению, которое принял канадский суд, что это был террористический акт по отношению к украинскому самолету. Мы сегодня все больше склоняемся к такому мнению и сразу это мнение подтверждали”, – сказал Данилов.

Он связывает это с убийством Касема Сулеймани.

“Смотрите: там перед этим были события, там был убит генерал Сулеймани. И по тем законам, канонам, которые существуют в этой стране, они должны были объявить джихад, должны были объявить войну американцам. Чтобы это передернуть, нужно было событие, которое выйдет под другой угол обозрения. Это наше мнение. Конечно, наши аналитики могут ошибаться, но мы это рассматриваем как основное, главное на сегодня, и эта идея у нас была с самого начала”, – заявил секретарь СНБО.

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин 23 июля заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

The New York Times писало, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу. В нем он признал, что иранские военные сразу узнали о том, что самолет “Международных авиалиний Украины” сбили.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады. Тегеран настаивает на версии непреднамеренного сбивания самолета и что это не было террористическим актом.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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