“Моя любовь!”. Хайек показала чувственное фото с мужем
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“С днем рождения, любовь моя”, – написала она на трех языках: французском, испанском и английском.
Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлена обнимающей супруга сзади. Пино держит жену за руку.
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“Красиво! Красивая семья!” – заявила подписчица salma_hayek_fan_14.
Контекст:
Сальма Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Коацакоалькосе (штат Веракрус, Мексика). Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”.
Французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино родился 28 мая 1962 года в Ренне (Франция).
Хайек и Пино поженились.14 февраля 2009 года. Пара воспитывает дочь Валентину (2007).
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