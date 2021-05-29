 

“Моя любовь!”. Хайек показала чувственное фото с мужем

29.05.2021, 11:28, Новости дня
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“С днем рождения, любовь моя”, – написала она на трех языках: французском, испанском и английском.

Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлена обнимающей супруга сзади. Пино держит жену за руку.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Красиво! Красивая семья!” – заявила подписчица salma_hayek_fan_14.

Контекст:

Сальма Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Коацакоалькосе (штат Веракрус, Мексика). Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”.

Французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино родился 28 мая 1962 года в Ренне (Франция).

Хайек и Пино поженились.14 февраля 2009 года. Пара воспитывает дочь Валентину (2007).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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