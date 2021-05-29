Из-за непогоды без электричества остались 108 населенных пунктов – ГСЧС

“В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач обесточены 108 населенных пунктов в пяти областях”, – сообщили в пресс-службе.

В Киевской областе обесточено 44 населенных пункта, в Черниговской – 22, в Черкасской – 15, в Кировоградской – 14, в Житомирской – 13.

“К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго”, – говорится в сообщении.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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