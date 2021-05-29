 

Просил дать “пописать”. Патрульные Киева задержали экс-игрока “Шахтера” и сборной Украины, он был за рулем с признаками алкогольного опьянения – СМИ

29.05.2021, 11:28, Новости дня
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Отмечается, что полицейские задержали Шевчука на бульваре Леси Украинки, на Печерске. По информации Новости.LIVE, экс-футболист проходить тест на драгере отказался, к тому же начал толкать патрульных, вследствие чего полицейские надели на Шевчука наручники.

Как видно на видео, опубликованном в Telegram-канале KIEVMAP, во время задержания бывший игрок сборной сопротивлялся и просил дать ему “пописать”.  

Sport.ua со ссылкой на Instagram журналиста Романа Бебеха сообщил, что перед задержанием Шевчук праздновал 85-летие ФК “Шахтер”. На опубликованном видео его автор отметил, что “Шевчук максимально активный”. После инцидента видео было удалено из stories в Instagram Бебеха.

На сайте ФК “Шахтер” говорится, что торжественное мероприятие в честь 85-летия клуба состоялось вечером 28 мая в президентской ложе НСК “Олимпийский”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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