 

Быстрый торт со сгущенкой и шоколадной глазурью. Рецепт Высоцкой

29.05.2021, 11:28, Новости дня
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“Моя мама делала такой торт, когда неожиданно приходили гости. Хорош он тем, что пропитываться сутки, как медовику, ему не нужно, вполне достаточно пары часов – смысл как раз в том, чтобы небольшая хрусткость осталась”, – рассказала Высоцкая.

Ингредиенты: печенье бисквитное – одна упаковка, молоко сгущенное вареное – две банки, сливочное масло – 300 г, сливки жирные – 250 мл, молоко – 150 мл, ром – 2 ст. л. Для глазури: горький шоколад – 200 г, мед жидкий – 1 ст. л.

Предварительно размягченное сливочное масло и вареную сгущенку взбить блендером с насадкой-венчиком. Сливки взбить блендером с насадкой-венчиком в пышную массу, добавить к взбитой сгущенке и вымешать все. Молоко влить в глубокую пиалу, добавить ром и перемешать. Печенье опускать на секунду в молоко и выкладывать ровным слоем на дно формы, сверху равномерно распределить крем. Слои повторять, пока не закончатся все ингредиенты. Последним слоем должен быть крем.
Отправить десерт в холодильник на пару часов.

Приготовить глазурь: шоколад вместе с медом растопить на водяной бане, затем слегка остудить. Покрыть охлажденный торт глазурью и разровнять ее.

Высоцкая отметила, что печенье может быть абсолютно любым, а бисквитное или дамские палочки подойдут идеально. Вместо рома можно использовать коньяк или бренди, а в крем добавить какао или немного соли.

“Можно сделать индивидуальные порции в чашках, можно, присыпать десерт пудрой какао, как тирамису, – тут нет никаких шаблонов!” – добавила она.

Контекст:

Юлия Высоцкая родилась 16 августа 1973 года в Новочеркасске Ростовской области (РФ). Окончила актерский факультет Белорусской государственной академии искусств (1995) и Лондонскую академию музыкального и драматического искусства (1998).

С 2003 года она ведет кулинарную программу “Едим дома!” на российском телеканале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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