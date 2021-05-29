Мнение: Проблема Москвы, деревень и северных городов

Привычная жалоба: деревни в России вымирают, северные города пустеют, Москва переполнена. «Раньше было лучше», — пишут блогеры, — «убивает страну проклятый капитализм».

На эту тему есть старый советский анекдот. 1980 год. Мужик включает телевизор, а там объявляют: так и так, мы успешно построили коммунизм, теперь живём по правилу «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Ну, думает, схожу тогда за мясом, раз у нас коммунизм уже. Приходит в магазин, а там табличка на двери: «сегодня в мясе потребности нет».

Действительно, раньше государство указывало людям, где они должны жить. У нас был институт прописки, который прикреплял советских граждан к земле, делая переезды весьма затруднительными.

Ещё в послевоенные времена нельзя было вот так просто уехать из своего колхоза на учёбу — требовалось разрешение председателя. Вот два отрывка из советских фильмов. Второй перематывайте на отметку 0:55:

https://www.youtube.com/watch?v=0rQ2fiAVNoE

https://www.youtube.com/watch?v=_g32Dyq4e_0

Судьбу колхозников решал председатель колхоза. Кого считал нужным, отпускал на учёбу. Кого считал нужным, оставлял в колхозе, копать картошку и крутить хвосты коровам. Была куча официальных и неофициальных препятствий. Молодёжи уехать из колхоза было легче, чем людям постарше. Уехать из колхоза в заштатный пгт или на стройку коммунизма было легче, в Москву или в Ленинград — сложнее.

Это сейчас всё стало просто — приезжай в Москву, снимай комнату, устраивайся на работу. Раньше ради московской прописки люди выполняли изнурительные многолетние квесты, зачастую весьма вредные для здоровья. То же самое касалось и курортных городов. Советская поговорка, — «знал бы прикуп, жил бы в Сочи», — сейчас звучит странно. Нет никаких проблем жить в Сочи: прилетай да живи.

Квартиры в Сочи, конечно, стоят недёшево, однако это обратная сторона свободы. Так как мы живём в свободной стране, люди имеют право «свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства». В Сочи хотят жить многие, поэтому там недвижимость дорогая. В Воркуте желающих жить мало, поэтому там недвижимость дешёвая.

Если кто-то плачет по демографически убыточным регионам, у него есть возможность проголосовать ногами лично — переехать в деревню или в тундру. Жизнь за пределами мегаполисов сейчас вполне комфортна: мясо и прочие товары свободно лежит на прилавках, телефоны работают исправно.

Проблема в том, что большая часть недовольных не хочет никуда уезжать из своей условной Москвы. Недовольные хотят сами жить в Москве, а вот других россиян видеть отдалённых колхозах, на положении прикреплённых к земле крепостных.

Собственно, в этом и заключается основная проблема ностальгирующих по СССР. Требуя у общества разнообразных благ, они игнорируют тот факт, что в Советском Союзе все эти «бесплатные» блага кем-то оплачивались, причём по очень высокой цене.