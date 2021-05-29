Вместо денег амулет создал жертве кучу бед

Все-таки мракобесие — порядочное зло, а его адепты — потенциальные жертвы, в поисках которых мошенникам всех мастей далеко ходить не надо: те готовы поверить в любые бредни. А если таких граждан еще и обуяет страсть к наживе, то лучше объектов для своего воздействия социальным инженерам просто не сыскать. Вот на такую удочку и попалась жительница Якутии, в характере которой «счастливо» соединились две эти черты.

По мнению психолога Дмитрия Синарева, жертвы мошенников — либо «хозяева жизни», либо «скупердяи». Наша героиня, безусловно, относится к категории стремящихся получать «бешеную выгоду при минимальных затратах». Приобретя два года назад в сети амулет, якобы привлекающий богатство, она тем самым уже позволила мошенникам, торгующим такими предметами, получить свой профит на ее страсти к наживе.

А уж если к этой характеристике добавить необразованность и веру во что попало, то смесь получится поистине гремучая. Такие личности, в среде мошенников именуемые просто «лохами», никогда не выпадают из их поля зрения. Настал черед и для вышеуказанной 51-летней женщины лишиться крупной денежной суммы. Знать, никакая вера в талисман против вымогателей не работает. Звонок мошенницы — и два с лишним миллиона рублей оставили по себе лишь печальную память…

Думаете, жертва сумела накопить столько денег при участии амулета? Как бы не так! Доверчивая тетенька повелась на «развод» фальшивой сотрудницы прокуратуры, рассказавшей по телефону, что против владельцев интернет-магазина с «магическим» товаром возбуждено уголовное дело. Дескать, покупательница бесполезной вещицы считается теперь потерпевшей. И главное, ей положена изрядная компенсация.

Помните о «скупердяях»? Да-да, именно это и сыграло основную роль в дальнейших бездумных действиях женщины, поскольку аферистка пообещала сразу же выплатить ей все деньги после оплаты каких-то услуг инкассации и страховки. Как под гипнозом пострадавшая целый месяц покорно исполняла все, что та велела. Она оформила несколько банковских кредитов и перечислила неизвестно куда больше 2,6 миллионов.

Понятно, «безвозмездно, то есть даром». Ну а кредиты теперь так и остались висеть на ней тяжким и неподъемным грузом.

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