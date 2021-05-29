Гороскоп подскажет идею: идеальный летний маникюр для каждого знака зодиака

Каждый сезон приносит с собой определенные модные тенденции. Это касается и маникюра. Несведущим кажется, что выбор маникюра – дело обычное: раз, и выбрал цвет. Но женщины знают, какие муки ожидают нас в кабинете маникюра. Если для вас выбор лака является серьезной проблемой, обратитесь к гороскопу. Уж он-то знает, какому дизайну отдать предпочтение.

Овен

Овны просто обожают носить летом на ногтях необычный маникюр. Причем необычными могут быть детали, а база остаться классической. Отличным выбором станет смесь классического маникюра с неоновым оттенком вместо белого.

Телец

Тельцы по праву считаются самыми креативным знаком зодиака, поэтому не стоит удивляться, что маникюр для них является выражением собственного “я”. Идеальным выбором станут нежные цвета лака и необычные рисунки.

Близнецы

Для Близнецов нет большего наслаждения, чем лицезреть вокруг себя великолепную природу. Поэтому они с радостью переносят цветочные мотивы на ногти и наблюдают за реакцией окружающих.

Рак

Нежным по натуре, Ракам нужен и нежный маникюр, который будет радовать, но не бросаться в глаза. Попробуйте сочетание близких по светлоте пастельных оттенков, хита этого сезона.

Лев

Самый драматичный знак. Им хочется, чтобы ногти привлекали внимание, поэтому дизайнеры рекомендуют дать волю своей фантазии и создать на ногтях настоящий шедевр импрессионизма.

Дева

Этот знак зодиака просто обожает функциональность, поэтому даже летом предпочитает маникюр, который не будет бросаться в глаза и подойдет к любому наряду.

Весы

Омбре – идеальный вариант для Весов, которые никогда не могут отдать предпочтение одному цвету. Поэтому, если вы стремитесь к гармонии и равновесию, омбре для вас.

Скорпион

Скорпионы обожают все мистическое благодаря своей загадочной природе, поэтому и маникюр выбирают соответствующий. Правда, обывателя поначалу немного пугает такая “картина”.

Стрелец

Стрельцы любят красочные и неповторимые ногти, поэтому абстракции – для них. Больше цвета, больше формы, сочетание несочетаемого – это все про Стрельцов.

Козерог

Классические ногти с рисунком в виде мрамора – вот что точно никогда не перестанет нравиться Козерогам. Главное, не переборщить с цветом. Выбирайте нюдовые оттенки, а золото станет отличной изюминкой.

Водолей

Водолеи обожают необычные вещи, поэтому и маникюр выбирают под свой вкус. В этом сезоне на пике моды будут цветы. Не можете определиться с рисунком? Выбор очевиден.

Рыбы

Стихия Рыб, конечно, вода. Поэтому и для маникюра выбирайте все оттенки синевы, от яркой бирюзы до глубокого морского.