Анонсирован Mahindra Bolero нового поколения — CarWale

-Четвертое поколение для внедорожника

-Продолжить с опорой «лестница на каркас».

Махиндра анонсировал четвертое поколение болеро, которое должно появиться в ближайшие пять лет. В то время как модель ожидалась на горизонте, новинка заключается в том, что Mahindra сохранит сущность Болеро, продолжая использовать основу для лестницы на раме.

Хотя это только первоначальное объявление, некоторые вещи не должны измениться для Болеро, особенно с учетом его популярности на сельских рынках. Мы ожидаем, что основным мотиватором будет дизельная мощность, а также семиместные и девятиместные варианты, которые будут предлагаться во всем диапазоне.

Bolero — одна из самых успешных моделей индийского автопроизводителя с момента его создания около 20 лет назад, согласно последним отчетам Mahindra, что он производит в среднем 10 000 единиц внедорожника в месяц. Нынешний Mahindra Bolero предлагается в трех вариантах с 1,5-литровым дизельным двигателем в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Двигатель выдает 75 л.с. / 210 Нм. Все версии получают подушку безопасности водителя, а также АБС с EBD.