Дизайнер создал мировую карту Интернета

Свою уникальную разработку представил дизайнер из Словакии Мартин Варгич. Он разработал так называемую Карту Интернета, на которой отмечено, какими ресурсами больше всего пользуются жители разных стран.

Путешествуя по карте, можно узнать адреса самых популярных интернет-сайтов и социальных сетей в разных уголках мира. Также здесь отмечено, насколько велика активность населения в сети.

Как отметил сам разработчик, при составлении своей карты он использовал информацию, собранную за этот и прошлый год. Кроме того, основным примером для подражания послужили исторические карты. Творение Мартина Варгича содержит наиболее подробную информацию по теме, отмечают эксперты. Наиболее популярные российские ресурсы в нем также отмечены.