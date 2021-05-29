Владельцы iPhone смогут контролировать свой рацион питания

Новые возможности появятся у владельцев iPhone, которые работают на операционной системе iOS 15, после установки очередных обновлений.

Завоевавшее популярность приложение «Здоровье» получит новую функцию. Благодаря ей, пользователи смогут контролировать свой рацион питания. Приложение же станет давать подсказки по поводу того, какие продукты следовало бы сократить в нем, а какие – добавить.

Информацию о появлении новой функции распространил через Twitter один из авторитетных инсайдеров. Также он сообщил о том, что разработчик намерен перенастроить ночной режим работы мобильного гаджета. О дате выхода обновлений с новыми функциями пока ничего не известно. Остается только предполагать, что произойдет это в ближайшее время.