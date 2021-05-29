В Крыму собрались оценить экологический ущерб от украинской блокады

В Крыму планируется проведение комплексной экологической экспертизы для оценки размера ущерба от действий украинской стороны по блокаде полуострова, сообщил председатель комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов.

Трофимов заявил, что «на данном этапе принимается решение о назначении комплексной экологической экспертизы относительно ущерба экологии республики», передает ТАСС.

«Соответствующее решение будет принято СК России. Экспертиза будет назначена либо в рамках доследственной проверки, либо в рамках уголовного дела», – добавил он.

Также он заявил, что власти Крыма продолжают работу по документальному подтверждению размера ущерба.

Ранее в Крыму подсчитали размер компенсации от Украины за блокаду полуострова.