 

МЧС предупредило жителей Алтая о подтоплении

29.05.2021, 10:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На озере Телецкое озере и реке Бия прогнозируется повышение уровня воды до критических отметок, существует угроза подтопления участков и дорог, сообщили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

«29 мая в озере Телецкое продолжится повышение уровня воды и может достигнуть критических отметок. Повышение уровня воды в озере будет отмечаться в районе села Яйлю и на реке Бия в районе села Кебезень», – говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, возможно подтопление прибрежных низменных участков местности и выход воды на дорогу. МЧС просит граждан, проживающих в зонах возможного подтопления, подготовиться к ухудшению ситуацию и эвакуации.

Ранее режим ЧС был объявлен в семи районах Приамурья из-за паводка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.04 / Times – Британия отправит в Чёрное море два военных корабля в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО

17.12 / “ПриватБанк” и Нацбанк за три года заплатили юристам 900 млн грн за борьбу с Коломойским – СМИ

22.09 / В РФ решили ввести обязательную маркировку ювелирной продукции

31.03 / Эксперт объяснил данные о борьбе Франции и Германии из-за «Спутника V»

08.09 / Саакашвили рассказал, сможет ли стать премьером Грузии, будучи гражданином Украины

09.05 / Молодняк белых акул воспитывается в «тренировочных центрах»

19.12 / 4,1 млн украинцев 10 лет не платят налоги – глава налоговой службы

18.02 / Евгений Ройзман: Если Навальный идет на выборы со словами “вернем Крым Украине”, никогда в жизни он не выиграет

29.06 / Политолог связал проигрыш Трампа и результаты выборов в Польше

09.10 / Мишустин прибыл в Ереван

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика