МЧС предупредило жителей Алтая о подтоплении

На озере Телецкое озере и реке Бия прогнозируется повышение уровня воды до критических отметок, существует угроза подтопления участков и дорог, сообщили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

«29 мая в озере Телецкое продолжится повышение уровня воды и может достигнуть критических отметок. Повышение уровня воды в озере будет отмечаться в районе села Яйлю и на реке Бия в районе села Кебезень», – говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, возможно подтопление прибрежных низменных участков местности и выход воды на дорогу. МЧС просит граждан, проживающих в зонах возможного подтопления, подготовиться к ухудшению ситуацию и эвакуации.

Ранее режим ЧС был объявлен в семи районах Приамурья из-за паводка.