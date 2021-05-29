МЧС предупредило жителей Алтая о подтоплении
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На озере Телецкое озере и реке Бия прогнозируется повышение уровня воды до критических отметок, существует угроза подтопления участков и дорог, сообщили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.
«29 мая в озере Телецкое продолжится повышение уровня воды и может достигнуть критических отметок. Повышение уровня воды в озере будет отмечаться в районе села Яйлю и на реке Бия в районе села Кебезень», – говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, возможно подтопление прибрежных низменных участков местности и выход воды на дорогу. МЧС просит граждан, проживающих в зонах возможного подтопления, подготовиться к ухудшению ситуацию и эвакуации.
Ранее режим ЧС был объявлен в семи районах Приамурья из-за паводка.
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