 

В Индии на свадьбе от удара током погибли четыре человека

29.05.2021, 10:34, Новости дня
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По меньшей мере четыре человека погибли в результате удара током, еще трое получили ожоги на свадьбе в индийском штате Уттар-Прадеш.

Агентство ANI информирует со ссылкой на местные власти, что инцидент произошел в округе Ситапур вечером в пятницу, передает РИА «Новости».

«Стойку палатки поднял сильный ветер, после чего она коснулась провода высоковольтной линии, в результате чего семь человек получили удар током. Все они были доставлены в окружную больницу, где четверо скончались от полученных увечий, а троим оказывается медицинская помощь. Жизнь троих (пострадавших) вне опасности», – сообщил окружной магистрат Вишал Бхарвадж.

По его словам, люди получили удар током после того, как попытались удержать стойку. Он выразил мнение, что в случившемся виновата фирма, установившая палатку под линией электропередач.

Ранее на свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха.



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