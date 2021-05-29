 

Смена фамилии может повлиять на энергетику и карму человека

29.05.2021, 10:32, Разное
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Смена фамилии может оказать влияние на карму и в целом на энергетику человека. По словам экспертов, она отвечает за линию судьбы, имеет нумерологическое значение. Новая фамилия и вовсе способна изменить будущее.
Сложилась традиция, что после свадьбы жительница берет себе фамилию мужа, но специалисты уверены, что это может принести неудачу. Стоит обращать внимание на семью будущего супруга. Если жизнь его родственников складывается не совсем благополучно, нужно настоять на том, чтобы после официального оформления отношений присутствовала возможность оставить девичью фамилию.

Очень важно, чтобы самой женщине нравилась ее новая фамилия. Если она плохо сочетается с именем дамы или же отчеством, то семейная жизнь вряд ли будет счастливой, пишет «Слово и дело».



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