 

Доктор Мясников назвал ожирение “новой пандемией”

29.05.2021, 10:32, Разное
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Доктор Александр Мясников в ходе своей авторской программы на “России-1” назвал ожирение новой пандемией, которая будет “страшнее коронавируса”. По словам специалиста, в последние годы данная проблема стала очень масштабной.
Ожирение чаще становится причиной смерти, нежели инфицирование коронавирусом. Статистика показывает, что от COVID-19 за год скончались 1,5-2 миллиона людей. Мясников также назвал болезни, к которым приводит лишний вес.

У людей с ожирением снижаются функции щитовидной железы, поэтому развивается гипотериоз. У женщин выявляются различные кисты, приводящие с поликистозу. К тому же наблюдается инсулинорезистентность. К набору лишнего веса приводит переизбыток стероидных гормонов.

Лшний вес в большинстве случаев появляется из-за расстройства пищевого поведения и привычек, заложенных еще в детском возрасте. От ожирения страдает каждый десятый человек на планете, пишет «Слово и дело».



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