 

Иммунолог опроверг вероятность передачи коронавируса через укусы комара

29.05.2021, 10:32, Разное
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Николай Крючков, доктор-иммунолог, заявил, что комары не могут передавать COVID-19. Эксперт подчеркнул: нет сведений о таком пути передачи инфекции, поэтому беспокоиться не стоит.
В жаркое время начинает возрастать активность комаров. Много людей открыто сообщают, что они опасаются заражения коронавирусной инфекцией от насекомых. Подобную вероятность опровергает Николай Крючков, который был в гостях на программе «Вакцина правды» на «Первом русском».

Специалист объясняет, что болезнь не может переноситься никакими насекомыми. Информации о подобных случаях не было, а этот путь распространения патогенов не имеет доказательств в мировом научном сообществе. Доктор также рассказал, что такие данные относятся и к клещам. Разговоры о том, что от них происходит заражение коронавирусом, доктор называет только «обывательскими слухами».

Источник: tsargrad.tv



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