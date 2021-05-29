Иммунолог опроверг вероятность передачи коронавируса через укусы комара

Николай Крючков, доктор-иммунолог, заявил, что комары не могут передавать COVID-19. Эксперт подчеркнул: нет сведений о таком пути передачи инфекции, поэтому беспокоиться не стоит.

В жаркое время начинает возрастать активность комаров. Много людей открыто сообщают, что они опасаются заражения коронавирусной инфекцией от насекомых. Подобную вероятность опровергает Николай Крючков, который был в гостях на программе «Вакцина правды» на «Первом русском».

Специалист объясняет, что болезнь не может переноситься никакими насекомыми. Информации о подобных случаях не было, а этот путь распространения патогенов не имеет доказательств в мировом научном сообществе. Доктор также рассказал, что такие данные относятся и к клещам. Разговоры о том, что от них происходит заражение коронавирусом, доктор называет только «обывательскими слухами».

Источник: tsargrad.tv