 

“Алла Борисовна расцвела”, “Полнеть начала снова”. В сети обсуждают свежие кадры Пугачевой, Галкина и Орбакайте

29.05.2021, 10:30, Новости дня
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На фото он запечатлен с виновницей торжества и ее мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, а также своей женой, певицей Аллой Пугачевй, матерью Орбакайте.

“Кадры с дня рождения Кристины Орбакайте”, – написал он.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчики отреагировали на пост.

“Какие вы все классные. Алла Борисовна и вовсе расцвела”, – написала yulia_in_istanbul.

“Светится, да, видно. Но полнеть начала, вроде, снова”, – отметила lanochka_swet.

Контекст:

Кристина Орбакайте 25 мая отпраздновала 50-летие. Она вышла замуж за Михаила Земцова в 2005 году. У них есть дочь Клавдия (2012).

У Орбакайте также есть сыновья от предыдущих отношений. Дени (1998) – от брака с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Никиту (1991) Орбакайте родила в отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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