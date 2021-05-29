СНБО пока не получал предложений о санкциях против Беларуси – Данилов

Он отметил, что предложения о санкциях СНБО передает Кабинет Министров.

“Этот вопрос сначала должен быть проговорен на заседании Кабмина, Кабмин должен принять решение. Если будет такое решение, представление от премьер-министра, то, конечно, мы будем такой вопрос рассматривать. По состоянию на эту минуту таких документов у нас еще нет”, – сказал секретарь СНБО.

28 мая замминистра иностранных дел Евгений Енин заявлял, что украинское Министерство иностранных дел подготовило пакет санкций против властей Беларуси.

“Министерство иностранных дел подготовило санкционный пакет, который передан на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины”, – говорил он.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

23 мая истребитель белорусских ВВС по поручению Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает).

Преследование Протасевича связано с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—