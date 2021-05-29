Алексашенко: Если для защиты Лукашенко потребуется закрыть небо над РФ для европейских самолетов, Путин сделает это

“Имела ли Россия причастность к посадке самолета в Минске, мы пока не знаем. Было бы смешно если бы российские власти говорили, что мы в этом участвовали и помогали. Напомню, что была информация о четырех гражданах РФ на борту самолета. Какой след россиян остался. Пройдет время, и мы узнаем, в чем он состоял. Несомненно Путин является союзником Лукашенко. Он будет делать все возможное, чтобы поддерживать Беларусь, минимизировать влияние санкций и защищать интересы Лукашенко. Если защита интересов Лукашенко будет состоять в том, чтобы не пускать европейские самолеты летать над Россией, Путин будет это делать”, – заявил Алексашенко.

Контекст:

Авиакомпании Air France и Austrian Airlines 26–27 мая отменили свои рейсы в Москву, поскольку РФ не принимает их в обход Беларуси. 28 мая Air France в третий раз отменила рейс из Парижа в Москву.

28 мая спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия отказывается принимать авиарейсы, маршрут которых проложен в обход Беларуси, из-за “технических моментов”.

Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси после того, как 24 мая в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair. Белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения. У Протасевича, вероятно, сломан нос, считает его отец.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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