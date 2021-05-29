 

“Такая естественная. Магия на лице”. Беременная Осадчая отправилась в Грузию

29.05.2021, 10:30, Новости дня
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“Множество раз были в Грузии и никогда не доезжали к Мцхети. Невероятно красиво!” – написала она.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Грузия и розы. Пока жду цветения наших роз, здесь уже цветут в полную силу. В этом году особенно радуюсь сезонным цветам. Полюбила ирисы и по приезду поеду за пионами”, – написала она.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Катюша, вы такая естественная в своей красоте. Одна магия на лице”, – написала фолловер natali.shop29.

Контекст:

18 апреля в эфире проекта “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Світське життя” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук. Сын телеведущей от ее нынешнего супруга и коллеги Юрия Горбунова Иван родился в 2017 году. Осадчая и Горбунов поженились незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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