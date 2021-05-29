Кулеба: МИД поможет найти альтернативные рынки украинским компаниям, которые пострадают от санкций Беларуси

“Что касается бизнеса. Мы безусловно просчитывали, что Беларусь захочет что-то сделать в ответ, и мы были готовы к этому сценарию. И поэтому любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в МИД и мы вместе с торговым представителем Украины приложим все усилия, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продажи ее товаров”, – сказал Кулеба.

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Контекст:

Совет министров Беларуси 26 мая принял постановлени о лицензировании импорта отдельных видов товаров. В частности, правительство республики ввело лицензирование ряда товаров из Украины. В постановлении говорится, что такое решение принято “в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли”. С 6 июня на шесть месяцев вводятся разовые лицензии на ввоз из Украины шоколада, кондитерских изделий, соков, пива, ДСП и ДВП, туалетной бумаги, керамической плитки, ампул, стиральных машин и другой продукции.

20 апреля во время встречи с народным депутатом Украины Евгением Шевченко считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко говорил, что насторожен “антидемпинговыми разборками”, которые вылились в фактический запрет на поставку белорусских товаров в Украину примерно на $300 млн. При этом Лукашенко пригрозил Киеву ответными мерами.

Отношения Киева и Минска испортились после президентских выборов в Беларуси в 2020 году. Украина, как и ряд других стран, не признала Лукашенко легитимным главой республики, а также осудила насилие против участников протестов в республике. В ноябре Украина присоединилась к санкциям ЕС против властей Беларуси.

12 августа прошлого года Офис генерального прокурора Украины обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче задержанных под Минском 28 представителей частной военной компании “Вагнер” (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”. Однако 14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Из-за этого решения Министерство иностранных дел Украины 17 августа впервые в истории отношений с Беларусью вызвало для консультаций в Киев посла в Минске Игоря Кизима.

26 мая 2021 года Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а 28 мая запретила белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Решение было принято в связи с ситуацией, сложившейся 23 мая во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины – Вильнюс, и в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров. После принудительной посадки самолета в аэропорту Минска (якобы из-за минирования) белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

В конце мая, по информации экспертов, Беларусь приостановила поставки бензина марки А-95 в Украину.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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