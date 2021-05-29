Мнение: Зиккурат

К очередной фаллической хотелке Миллера в виде 700-метровой "Лахты-2", которую он хочет вкрутить в том же многострадальном Петербурге, теперь добавилась и пятиконечная пагода от Шойгу. Построив мрачное капище Бога войны, он теперь будет строить зиккурат в виде звезды (естественно, тоже в мрачных тонах темного хаки).

Первое поколение воров начинает задумываться о вечном. Что они оставят после себя. Нормальные люди оставляют после себя цветущие сады, ненормальные – циклопические сооружения, не имеющие ни малейшей ценности, кроме символической.

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