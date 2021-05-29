 

Charente Libre сравнил политическое выживание Лукашенко с пешкой на шахматной доске

29.05.2021, 10:20, Новости дня
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После инцидента с самолётом Ryanair Александр Лукашенко отправится на переговоры с Путиным в Сочи. Как отмечает французская газета Charente Libre, у Москвы и Минска тесные отношения, и РФ оказывает Лукашенко поддержку. Но политическое выживание Лукашенко совсем не гарантировано.


Reuters

Владимир Путин пригласил белорусского президента в Сочи на переговоры. Как пишет в своей передовице французская региональная газета Charente Libre, этот «кум немало гордится тем, как успешно выступил против собственной внутренней оппозиции и европейцев, которые её поддерживают». Но при этом, педполагает журналист, он сильно помешал достижению стратегических интересов Москвы. 

Автор статьи отмечает, что в отношениях между Россией и Европейским союзом провокации и нарушения вошли в обязательную программу. А сами эти отношения держатся между тезисом о поддержании «диалога» с Путиным и наращиванием санкций без убедительных результатов.

Издание пишет, что сложно найти в прошлом прецеденты, подобные «государственному авиапиратству» Лукашенко. Например, в 1956 году был перенаправлен на Алжир рейс из Рабата в Тунис, и Франция тогда арестовала четырёх руководителей алжирского Фронта национального освобождения.  

ЕС отреагировал «быстро и крепко», введя санкции. Но автор статьи при этом называет Лукашенко и Путина «идеальными сообщниками», отмечает, что Минск пользуется официальной поддержкой Москвы. И даже российское телевидение похвалило белорусские власти за «блестящую работу».

Сродни механизму игрушки йо-йо, Европа постоянно делает ставку на деэскалацию напряжённости с Россией. Именно эту тему и должны были изначально обсуждать на Европейском совете. Но действия Лукашенко снова активировали схему «санкции в ответ на санкции», которая стала столь присуща отношениям между Брюсселем и Москвой.

Впереди у Владимира Путина встреча с Джо Байденом, и у них в программе разрядка напряжённости. А в Сочи, по словам автора статьи в Charente Libre, «Путин окажется больше, чем когда-либо, в центре белорусской игры перед лицом Лукашенко, чьё политическое выживание равноценно пешке на шахматной доске».



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