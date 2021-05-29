Politico – к концу срока Байдена Китай превзойдёт США по численности и качеству вооружений

Китай за последние два десятилетия демонстрировал стабильный рост расходов на военные закупки, и если в 2000-м году по этому показателю он отставал от США почти в 7 раз, то в 2019-м менее чем в 1,5 раза, указывает обозреватель Politico Жаклин Дил. При этом, по прогнозам, к концу первого президентского срока Джо Байдена КНР может обогнать Америку по количеству и качеству вооружений.



Reuters

К концу первого президентского срока Джо Байдена Китай может обойти США по количеству и качеству вооружений, считает старший научный сотрудник Института исследований внешней политики и президент работающей в оборонной сфере консалтинговой компании LTSG Жаклин Дил.

В своём материале для издания Politico она отмечает, что отсутствие информации о расходах Китая на оборону отражает печально известную ненадёжность официальных данных, поступающих из Пекина.

Так, ежегодные публикации Министерства финансов КНР об оборонном бюджете не совпадают с информацией, предоставляемой китайским Министерством обороны, кроме того, в них не включаются некоторые статьи расходов, которые обычно фигурируют в отчётности других стран, например, импорт вооружений.

«В настоящее время нет данных о фактическом распределении военного бюджета Китая по ведомствам или внутри них», — заявил Эндрю Эриксон, профессор Военно-морского колледжа США и эксперт по Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В последних докладах Пентагона и Разведывательного управления Минобороны США о китайских вооружённых силах приводятся официальные данные Поднебесной, но при этом утверждается, что оценка «фактических военных расходов» затруднительна из-за «плохой прозрачности финансовой отчётности в Китае».

Чтобы решить эту проблему, исследовательская группа LTSG провела многолетнюю работу по открытым источникам, чтобы оценить расходы Пекина на оборону с 2000 года по различным категориям, таким как личный состав, операции, техническое обслуживание и закупки.

Вся работа велась с нуля. В ходе её выполнения использовались «микроуровневые данные», взятые с тысяч сайтов и из множества статей. Изучались как журналы технического обеспечения НОАК и источники по военной демографии, так и данные по заработной плате, в том числе появлявшиеся в социальных сетях снимки квитанций с указанием заработка военнослужащих.

В плане военных закупок результаты показали, что у КНР даже с учётом инфляции стабильный годовой рост в течение последних 20 лет составлял примерно 10%. В 2000 году закупки США в 6,67 раза превышали по объёму закупки НОАК, однако уже в 2019-м — всего в 1,42 раза больше. При этом по годовому объёму закупок в пересчёте на доллары НОАК к 2024-му должна обойти американские вооружённые силы.

Если эти прогнозы сбудутся, то примерно к 2030 году у Америки больше не будет самых передовых в мире вооружённых сил в плане общей инвентаризационной стоимости.

Это самое быстрое и устойчивое наращивание военной мощи в мирное время с 1930-х годов, говорится в материале. По имеющимся данным, увеличение оборонных расходов Китая не снизилось, как считает Пекин, вместе с ослаблением темпов роста китайской экономики в целом.

Пекин, очевидно, отдаёт настолько высокий приоритет НОАК, что готов сократить рост в других областях, чтобы субсидировать продолжающееся быстрое увеличение оборонных расходов.

«Как же можно было обогнать Соединённые Штаты, которые, как часто утверждается, тратят на оборону больше, чем следующие за ними 10 стран вместе взятые?» — задаётся вопросом автор.

Ответ кроется в неравенстве покупательной способности и асимметрии инвестиций по разным бюджетным категориям. Соединённые Штаты за последние два десятилетия тратили гораздо больше на эксплуатацию и техническое обслуживание (ТО), чем на приобретение новых систем, причём расходы на эксплуатацию и ТО примерно равны расходам на следующие две категории — личный состав и закупки — вместе взятые. Между тем у КНР приоритет отдаётся закупкам, которые лишь немного уступают совокупным расходам на эксплуатацию и ТО и на личный состав, говорится в материале.