Улучшает кровообращение и расслабляет мышцы голени: как сделать икры стройными с помощью массажа. Нужна бутылка с теплой водой

Добиться стройных и красивых ног можно разными способами. Японская модель Исии Ами рекомендует использовать для этого бутылку с водой. Этим “снарядом” женщина советует проводить массаж икр. Процедура улучшит кровообращение, расслабит мышцы и повысит внешнюю привлекательность ног.

Есть и другой плюс. Он касается времени проведения процедуры. Все манипуляции займут не более 20 минут. Процедуру можно выполнить дома.

Подготовительный процесс

Сначала необходимо наполнить пол-литровую бутылку теплой водой. Желаемая температура жидкости около 40 градусов по шкале Цельсия. Теплая вода успокоит кожу и улучшит кровообращение.

Кипяток использовать нельзя. Некоторые виды пластика не выдержат такой нагрузки. Ожог почти гарантирован.

Второй этап – нанесение массажного крема или масла. Можно использовать любой состав. Принципиальной разницы в этом случае не существует.

Проведение массажа

Сначала следует надавить на внутренние мышцы голени. Давить на ноги нужно дном бутылки. Двигаться следует сверху вниз. Это поможет избавиться от отека.

Далее следует раскатывать бутылку по передней части голени. Сначала нужно двигаться вверх по ноге, после чего следует сместить вектор на противоположный. Для каждой ноги такие движения следует повторять в течение одной минуты.

После нужно прокатать бутылку под голенью. Для каждой ноги общее время работы в этом случае достигает отметки в 3 минуты минимум.

Последняя часть массажа – надавливание дном бутылки на внутреннюю часть голени, расположенную к максимальной близости от колена. Движение нужно выполнять в 2 подхода. Время каждого 10 секунд.

Вместо итогов

Такая практика улучшит кровообращение и позволит добиться более стройных и привлекательных ног. Все движения желательно сделать последовательно друг за другом. Особо отдыхать не стоит. Общий эффект от этого только увеличится.