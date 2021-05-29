6 инвесторов и основателей прогнозируют рост стартапов Эдинбурга без промедления

Шотландия медленно, но верно привлекает внимание британских стартапов. По данным Tech Nation, в 2020 году шотландские стартапы собрали 345 миллионов фунтов стерлингов, и, имея почти 2500 стартапов, у них самое большое количество подающих надежды технологических компаний за пределами Лондона. Сбор средств венчурного капитала также неуклонно растет с каждым годом.

Столица Шотландии Эдинбург может похвастаться красивым холмистым ландшафтом, надежной системой образования и хорошим доступом к грантам, государственным и частным инвестициям. Это также один из ведущих финансовых центров Великобритании, что делает его отличным местом для начала бизнеса.

Чтобы узнать, как выглядит стартап-сцена в Эдинбурге, мы поговорили с шестью основателями, руководителями и инвесторами. Технологическая экосистема города, похоже, имеет прочное пространство для машинного обучения, искусственного интеллекта, биомедицины, финансовых технологий, технологий путешествий, нефти, возобновляемых источников энергии, электронной коммерции, игр, медицинских технологий, глубоких технологий, космических технологий и инсуртех.

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Тем не менее, техническая сфера города явно тусклая, когда речь идет о юридических технологиях, блокчейне и технологиях, ориентированных на потребителя.

В Эдинбурге были основаны такие прорывные компании, как Skyscanner и FanDuel. Среди нынешних культур выделяются Desana, Continuum Industries, Parsley Box, Current Health, Boundary, Zumo, Appignedd, Criton, Mallzee, TravelNest, TVSquared, Care Sourcer, Stampede, For-Sight, Vistalworks, Reath, InfraCost, Speech Graphics и Cyan. Криминалистика.

Сообщество бизнес-ангелов в Эдинбурге кажется довольно сильным, но местным учредителям сложно привлечь внимание лондонских инвесторов. Говорят, что шотландские инвесторы «довольно консервативны и не склонны к риску», за некоторыми заметными исключениями.

Мы обследовали:

Венди Ламин, управляющий директор Holoxica

Эндрю Ноубл, партнер, Par Equity

Даная Шелл, соучредитель и генеральный директор Valla

Аллан Нельсон, соучредитель и генеральный директор For-Sight

Лисимах Зографос, основатель Parkure

Берти Уилсон, соучредитель в скрытом режиме

Венди Ламин, управляющий директор Holoxica

В каких секторах сильна ваша технологическая экосистема? Что вас больше всего волнует? Чего ему не хватает?

Он силен в космосе, биомедицине, финтех / инсуртехе, искусственном интеллекте.

Каковы технологические инвесторы в Эдинбурге? На чем они сосредоточены?

Сообщество бизнес-ангелов Шотландии считается самым большим в Европе. Трудно заинтересовать лондонских инвесторов Шотландией — инвесторы склонны смотреть на то, где базируются компании. «Недопредставленным учредителям» трудно получить инвестиции в Шотландии и за ее пределами.

Как вы думаете, с переходом на удаленную работу люди останутся в Эдинбурге или переедут? Будут ли другие въезжать?

Остаться. Не всегда легко заставить людей переехать жить в Шотландию. Эдинбург, существует множество предрассудков, несмотря на то, что это один из лучших городов для жизни во всей Великобритании.

Кто является ключевыми стартапами в городе (например, инвесторы, основатели, юристы, дизайнеры)?

Приятно видеть, что больше внимания уделяется импакт-инвестированию. Par Equity — один из крупнейших инвесторов Эдинбурга, тогда как Archangels — один из крупнейших инвесторов-ангелов. Пунам Малик отлично подходит для разнообразия и женщин-предпринимателей, она входит в совет директоров Scottish Enterprise и является социальным предпринимателем и инвестором. Гарри Бернстайн также является инвестором — он возглавляет шотландское отделение Tech London Advocates и Global Tech Advocates и, как таковой, является основателем Tech Scot Advocates.

Как вы думаете, какой будет технологическая сцена города через пять лет?

Процветает. Правительство делает все возможное для технологического сектора. Однако образование в области технологий в настоящее время является проблемой. Надеюсь, Брексит не будет большой проблемой.

Эндрю Ноубл, партнер, Par Equity

В каких секторах сильна ваша технологическая экосистема? Что вас больше всего волнует? Чего ему не хватает?

Сильный специалист в области финансовых технологий, здравоохранения, обработки данных и глубоких технологий. В восторге от квантовых вычислений, передовых материалов, искусственного интеллекта в Эдинбурге. Слабый блокчейн и потребитель.

Какие стартапы в Эдинбурге самые интересные?

Current Health, InfraCost, Speech Graphics и Cyan Forensics.

Каковы технологические инвесторы в Эдинбурге? На чем они сосредоточены?

Хорошо на стадии посева до 1 миллиона фунтов стерлингов, приемлемо для предсерий A (от 1 миллиона до 3 миллионов фунтов стерлингов) и не существует для серии A (от 3 до 10 миллионов фунтов стерлингов). Качество инвесторов улучшается. Номинальный капитал лидирует.

Как вы думаете, с переходом на удаленную работу люди останутся в Эдинбурге или переедут? Будут ли другие въезжать?

Испытывает приток новых талантов из-за COVID-19. Эдинбург — город, в котором очень желательно жить. Среди недавно появившихся жителей — Аарон Росс (прогнозируемый доход) и Жюль Пурсуад (ранний сотрудник компании Airbnb а теперь вице-президент Omio).

Кто является ключевыми стартапами в городе (например, инвесторы, основатели, юристы, дизайнеры)?

Паритетный капитал (инвестор), Пол Аткинсон, Алистер Форбс, Марк Логан, Лесли Эклс, Крис Макканн, CodeBase.

Как вы думаете, какой будет технологическая сцена города через пять лет?

Один-два новых единорога. Многообещающий ряд быстрорастущих технологических компаний. Гораздо более искушенная сцена инвестора в пространстве Серии А.

Даная Шелл, соучредитель и генеральный директор Valla

В каких секторах сильна ваша технологическая экосистема? Что вас больше всего волнует? Чего ему не хватает?

Эдинбург силен в сфере финансовых технологий из-за нашей близости к множеству финансовых компаний и банков. Кроме того, из-за нашей истории игровых компаний есть несколько интересных компаний, занимающихся технологией игр. Мы довольно слабы в области юриспруденции, в районе Валлы.

Какие стартапы в Эдинбурге самые интересные?

Vistalworks для потребительских технологий; Устойчиво для финансовых технологий; Reath для устойчивых технологий.

Каковы технологические инвесторы в Эдинбурге? На чем они сосредоточены?

Как правило, шотландские инвесторы довольно консервативны и не склонны к риску. По моему опыту, единственное реальное исключение — это Techstart Ventures.

Как вы думаете, с переходом на удаленную работу люди останутся в Эдинбурге или переедут? Будут ли другие въезжать?

Я думаю, что больше людей приедут в Эдинбург из Лондона, потому что качество жизни и стоимость жизни здесь намного лучше.

Кто является ключевыми стартапами в городе (например, инвесторы, основатели, юристы, дизайнеры)?

Калум Форсайт и Марк Хогарт из Techstart Ventures; Джанин Мэтисон из CodeBase; Джеки Уоринг из синдиката ангелов-инвесторов; Джим Ньюбери — очень уважаемый разработчик и коуч, и мой соучредитель Кейт Хо также хорошо известна. Также Дэнни Хелсон, который руководит мероприятием EIE с Байесовским центром.

Как вы думаете, какой будет технологическая сцена города через пять лет?

За последние несколько лет у нас было несколько выходов (Skyscanner, FreeAgent), что означает, что таланты распространяются по всей экосистеме здесь, и мы получаем несколько фантастических новых стартапов. Через пять лет этот первый урожай должен перейти в стадию Серии А, чтобы мы могли увидеть много супер захватывающих предприятий!

Аллан Нельсон, соучредитель и генеральный директор For-Sight

В каких секторах сильна ваша технологическая экосистема? Что вас больше всего волнует? Чего ему не хватает?

Сильный в сфере финансовых технологий, технологий путешествий, здравоохранения, нефти, возобновляемых источников энергии, электронной коммерции, игр (как видеоигр, так и азартных игр). В восторге от всех сортов нефти (отличный драйвер доходов, но не будущее).

Какие стартапы в Эдинбурге самые интересные?

Граница, Коробка с петрушкой, Назначенный, Критон, Маллзи, TravelNest, TVSquared, Care Sourcer, Stampede, For-Sight.

Каковы технологические инвесторы в Эдинбурге? На чем они сосредоточены?

Здесь большая финтех-сцена. Технологии путешествий также развиваются, причем влияние Skyscanner сильно возрастает.

Как вы думаете, с переходом на удаленную работу люди останутся в Эдинбурге или переедут? Будут ли другие въезжать?

Большинство останется, так как это очень привлекательный город для жизни и работы. Это всемирно признанный и уникальный город. Очень интернациональный колорит, о чем свидетельствует состав нашей команды.

Кто является ключевыми стартапами в городе (например, инвесторы, основатели, юристы, дизайнеры)?

Бывшие сотрудники Skyscanner, включая Гарета Уильямса, Марка Логана и т. Д. Иана Ричи, Алистера Форбса, основателей FanDuel и CodeBase.

Как вы думаете, какой будет технологическая сцена города через пять лет?

Намного больше, поскольку технологии являются ключевой целью роста правительства Шотландии и опираются на Skyscanner и FanDuel.

Лисимах Зографос, основатель Parkure

В каких секторах сильна ваша технологическая экосистема? Что вас больше всего волнует? Чего ему не хватает?

Сильный в машинном обучении / искусственном интеллекте / цифровых технологиях. Слабость в глубоких технологических открытиях, особенно в биотехнологиях / терапии. Взволнованные ростом использования ИИ при открытии лекарств — все эти идеи, которые 20 лет назад были научной фантастикой, теперь воплощены в сделках на £ B.

Какие стартапы в Эдинбурге самые интересные?

Pheno Therapeutics.

Каковы технологические инвесторы в Эдинбурге? На чем они сосредоточены?

Консервативные ангелы и несколько венчурных капиталистов.

Как вы думаете, с переходом на удаленную работу люди останутся в Эдинбурге или переедут? Будут ли другие въезжать?

Входить.

Кто является ключевыми стартапами в городе (например, инвесторы, основатели, юристы, дизайнеры)?

Инвесторы: Архангелы, Techstart Ventures и Epidarex.

Как вы думаете, какой будет технологическая сцена города через пять лет?

Растет.

Берти Уилсон, соучредитель Stealth Mode

В каких секторах сильна ваша технологическая экосистема? Что вас больше всего волнует? Чего ему не хватает?

Я не думаю, что есть какие-то выделяющиеся сектора — они довольно равномерно разделены. Хорошая сила города — талант, который исходит от университетов. Есть несколько действительно хороших инженеров из Эдинбурга, Хериот Ватт и Эдинбург-Нэпьер. Основная слабость в том, что экосистема не поддерживает самых амбициозных учредителей. Большинство инвесторов в регионе являются ангелами и не заинтересованы в поиске выбросов, которые могут вырасти в 1000 раз, и больше заинтересованы в поддержке компаний, которые менее рискованны, но могут в 5 раз превышать их деньги. Если вы хотите найти инвесторов, которые поддержат рискованные (но очень амбициозные) планы, их легче найти в другом месте.

Какие стартапы в Эдинбурге самые интересные?

Desana, Continuum Industries, Parsley Box, Current Health, Boundary, Zumo.

Каковы технологические инвесторы в Эдинбурге? На чем они сосредоточены?

Я бы сказал, что ситуация улучшается, но с экосистемой все еще есть много проблем. В Шотландии ему помогают такие компании, как Techstart, инвестирующие на самых ранних этапах с высокой убежденностью и условиями, которые больше похожи на лондонские венчурные капиталисты. Тем не менее, помимо этого, учредители легко могут получить беспорядочную таблицу капитализации из-за большого количества ангелов и отсутствия венчурных капиталистов, ищущих доходность типа венчурных капиталовложений — беспорядок в этих таблицах капитализации может затруднить привлечение венчурного финансирования. по линии. Это нормально для многих компаний, которые не стремятся к прибыльности в масштабе венчурного предприятия (что, по общему признанию, немало), но может навредить тем, которые таковы.

Как вы думаете, с переходом на удаленную работу люди останутся в Эдинбурге или переедут? Будут ли другие въезжать?

Я думаю и надеюсь, что в него переедут другие. Это прекрасное место для жизни с очень высоким качеством жизни, и это должно быть естественным притяжением для людей, которые хотят хорошего уровня жизни, но хотят остаться в городе.

Кто является ключевыми стартапами в городе (например, инвесторы, основатели, юристы, дизайнеры)?

SEP (инвестор), Techstart Ventures (инвестор), Гарет Уильямс (основатель / инвестор), MBM Commercial (юристы), Pentech, Билл Добби (инвестор), Джейми Колман.

Как вы думаете, какой будет технологическая сцена города через пять лет?

С оптимизмом я надеюсь, что будет большое количество компаний, которые находятся на стадии Series B / Series C, что вызовет гораздо больший интерес со стороны инвесторов за пределами Эдинбурга (Лондон, Берлин, Париж, Нью-Йорк, Сан-Франциско и т. Д. .) начать более активно инвестировать в город на самых ранних этапах, а также на этих этапах.