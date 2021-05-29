В электромобилях Tesla станут устанавливать камеры для слежки за водителями

Производители новейших электромобилей Tesla сообщают, что в дальнейшем станут устанавливать камеры внутри салона, чтобы постоянно следить за поведением водителей.

Необходимость в этом возникла из-за появления споров о том, что приводит к созданию аварийных ситуаций – плохая работа автопилота или же действия самого водителя.

Недавно случилось ДТП, в которую попала Tesla. Во время судебного разбирательства водитель пытался свалить вину на автопилот, которому он якобы передал управление. Данная версия была опровергнута. Однако производитель решил перестраховаться от подобных обвинений в будущем, которые без видеофиксации внутри салона наверняка последуют в большом количестве.