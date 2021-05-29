В РФ разрабатывают систему автономной навигации для беспилотников

Вскоре управление беспилотными летательными аппаратами в РФ можно будет осуществлять при помощи отечественной системы навигации. Об этом сообщили представители госкорпорации «Ростех».

Система выйдет полностью автономной и будет отличаться особой точностью. Применив ее, можно будет без лишних погрешностей определять положение каждого дрона в воздушном пространстве.

Также эксперты сообщили, что новая система будет достаточно легкой, чтобы не перегружать небольшие беспилотники. Еще одним качеством является устойчивость к перегрузкам, которые возникают во время полетов. Система рассчитана на передачу большого объема данных с использованием спутниковых систем.