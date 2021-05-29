Вьетнамские ученые выявили новый штамм COVID
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Вьетнамские ученые выявили новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов, сообщил министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг на общенациональном совещании по вопросам профилактики и контроля за распространением вызываемого коронавирусом заболевания.
По словам министра, новый штамм пока не получил название. Ученые установили, что он более заразный и легко передается воздушным путем, передает ТАСС.
«Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса», – сказал Нгуен Тхань Лонг.
Глава Минздрава также отметил, что именно новый вариант вируса привел к массовому заражению в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь, которые стали основными очагами распространения заболевания во время четвертой волны коронавируса, начавшейся в стране 27 апреля.
До этого во Вьетнаме были зарегистрированы семь штаммов коронавируса, включая британский, индийский и южноафриканский.
Ранее японские врачи допустили появление нового штамма коронавируса после Олимпиады.
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