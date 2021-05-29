Вьетнамские ученые выявили новый штамм COVID

Вьетнамские ученые выявили новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов, сообщил министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг на общенациональном совещании по вопросам профилактики и контроля за распространением вызываемого коронавирусом заболевания.

По словам министра, новый штамм пока не получил название. Ученые установили, что он более заразный и легко передается воздушным путем, передает ТАСС.

«Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса», – сказал Нгуен Тхань Лонг.

Глава Минздрава также отметил, что именно новый вариант вируса привел к массовому заражению в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь, которые стали основными очагами распространения заболевания во время четвертой волны коронавируса, начавшейся в стране 27 апреля.

До этого во Вьетнаме были зарегистрированы семь штаммов коронавируса, включая британский, индийский и южноафриканский.

Ранее японские врачи допустили появление нового штамма коронавируса после Олимпиады.