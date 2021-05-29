Испания отказалась от маневров США в Африке из-за Западной Сахары

Испания отказалась от участия в крупных военных маневрах African Lion 2021, которые организуют США, из-за статуса Западной Сахары, сообщают СМИ.

Газета El Pais сообщает, что учения пройдут с 7 по 18 июня в Марокко, Тунисе и Сенегале. Минобороны Испании отклонило приглашение для участия в маневрах Африканского командования ВС США (АФРИКОМ), аргументируя это корректировкой бюджета, передает ТАСС.

Однако, по сведениям издания, основная причина отказа заключается в том, что часть учений будет впервые проходить в Западной Сахаре.

«Отправка туда испанских солдат узаконила бы марокканскую оккупацию бывшей колонии (пиренейского королевства)», – указывает El Pais.

Кроме того, Испания также решила не направлять на African Lion 2021 наблюдателей, как сделали другие 20 государств.

Ожидается, что в маневрах, которые организует АФРИКОМ в сотрудничестве с Марокко, примут участие около 7,8 тыс. военных из девяти стран.

Ситуация в Западной Сахаре остается предметом международного спора на протяжении нескольких десятилетий: независимости региона добивается созданный в середине 1970-х Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу.

Боевые действия продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию.

Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить данный спор до сих пор не удалось во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон. Так, Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил 10 декабря 2020 года, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. По его словам, «серьезное, вызывающее доверие и реалистичное предложение Марокко об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания».

Тогда МИД РФ спрогнозировал новый виток насилия в Сахаро-Сахельской зоне из-за США.