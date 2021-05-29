Апельсин и брокколи помогают выводить никотин из организма

Нарколог Вадим Зубецкий рассказал, что апельсин и брокколи помогают выводить никотин из организма. Аналогичными свойствами обладает не менее известный шпинат.

Причина положительного эффекта заключается в витаминах групп B и C содержащихся в апельсине и брокколи. Именно они принимают активное участие в процессе обмена веществ и помогают выводить токсины, среди которых и никотин. Помимо этого цитрусовые, богатые витамином C, обладают защитным эффектом, снижая вредное воздействие на лёгкие табачного дыма. Похожие свойства и у шпината. Именно поэтому Зубецкий рекомендовал добавить его в свой ежедневный рацион.

Несмотря на пользу продуктов, необходима консультация с диетологом. Это поможет исключить неприятные последствия и аллергические реакции, так как цитрусовые являются мощным аллергеном. Это касается и курения, которое вредит здоровью. Продукты питания не способы полностью исключить вред, наносимый табаком. В свою очередь Зубецкий отметил полезность фолиевой кислоты, содержащейся в шпинате, которая помогает организму при абстинентном синдроме, пишет интернет-издание «Слово и Дело».