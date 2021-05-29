Владимир Пресняков о своих концертах: «Летали лифчики и трусы»

Популярный российский певец Владимир Пресняков-младший пояснил о своих самых безумных концертах. По его словам, поклонники снимали с себя лифчики и трусы, чтобы бросить их на сцену.

Владимир Пресняков-младший является кумиром многих поколений. Известность к нему пришла в 1986 году после премьеры фильма «Выше радуги». В данной киноленте певец исполнил несколько саундтреков. До сих пор популярность артиста не угасла.

В ходе недавнего интервью Владимир Пресняков поразмышлял о своей славе, вспомнил сольные концерты и порассуждал о связи музыки и секса. Его попросили рассказать о бесшабашном выступлении. Артист вспомнил, что во время гастролей в Киеве на сцену летели трусы, лифчики, майки и рубашки.

Также Владимир Пресняков вспомнил о корпоративе, на котором его 12 раз попросили спеть композицию «Стюардесса по имени Жанна». Артиста трогают истории поклонников по поводу того, что какая-то из его песен сыграла в их жизни судьбоносную роль: например, возникла любовь, произошло зачатие ребенка, пишет «Телепрограмма».