В Киеве выступит Нино Катамадзе
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Каждый квадратный метр Osocor Residence наполнится вибрациями любви и доброты. Жемчужина Грузии и настоящее явление в международной музыке – магнетическая Нино Катамадзе выступит здесь”, – говорится в описании мероприятия.
Катамадзе даст концерт вместе с музыкантами джазового ансамбля Insight. Сцену установят прямо на берегу озера.
“Музыка Нино Катамадзе – для тех, кто живет сердцем. Чтобы впустить ее в душу, вовсе не обязательно понимать грузинский. Глубокие смыслы разлиты между строк. Это философские трактаты и пища для размышления. Они вдохновляют на мысли о вечности, надежде, сострадании и смысле жизни”, – отмечается в аннотации к концерту.
Начало мероприятия – 17.00.
Контекст:
Нино Катамадзе родилась 21 августа 1972 года в городе Кобулети (Грузия). В ее дискографии шесть студийных альбомов.
В июне 2019 года Катаадзе заявила, что поддерживает участников антироссийских протестов в Тбилиси и отказалась выступать в РФ.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет