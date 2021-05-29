В Киеве выступит Нино Катамадзе

“Каждый квадратный метр Osocor Residence наполнится вибрациями любви и доброты. Жемчужина Грузии и настоящее явление в международной музыке – магнетическая Нино Катамадзе выступит здесь”, – говорится в описании мероприятия.

Катамадзе даст концерт вместе с музыкантами джазового ансамбля Insight. Сцену установят прямо на берегу озера.

“Музыка Нино Катамадзе – для тех, кто живет сердцем. Чтобы впустить ее в душу, вовсе не обязательно понимать грузинский. Глубокие смыслы разлиты между строк. Это философские трактаты и пища для размышления. Они вдохновляют на мысли о вечности, надежде, сострадании и смысле жизни”, – отмечается в аннотации к концерту.

Начало мероприятия – 17.00.

Контекст:

Нино Катамадзе родилась 21 августа 1972 года в городе Кобулети (Грузия). В ее дискографии шесть студийных альбомов.

В июне 2019 года Катаадзе заявила, что поддерживает участников антироссийских протестов в Тбилиси и отказалась выступать в РФ.

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