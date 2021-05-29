Стало известно, продолжаются ли отношения героев “Холостяк 11” Заливако и Богдан

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29.05.2021, 9:31, Новости дня
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Это нужно было, поскольку проект еще транслировался по СТБ, и сохранялась интрига финала. Пара решила жить вместе еще во время съемок в Дубае. После прилета в Киев они начали искать квартиру.

“Мне проект дал возможность познакомиться с Аней. Теперь есть человек, с которым мне комфортно, классно. Я ее люблю”, – заявил Заливако. Богдан назвала его добрым, открытым и с чувством юмора.

На вопрос ведущего шоу “Холостяк” Григория Решетника, когда свадьба, Богдан ответила: “Поживем – увидим”.

Заливако добавил, что отношения должны развиваться, и все должно быть в свое время

Контекст:

Премьера первого выпуска нового сезона шоу “Холостяк” на СТБ состоялась 5 марта. Главным героем проекта стал харьковский предприниматель Михаил Заливако. В финале он отдал предпочтение Анне Богдан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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