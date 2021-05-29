 

Песков рассказал, о чем Лукашенко и Путин разговаривали более пяти часов

29.05.2021, 9:30, Новости дня
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Путин и Лукашенко, по словам Пескова, обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, который был принудительно посажен в Минске после якобы сообщения о минировании. Также они говорили об экономическом сотрудничестве и “развитии двусторонних связей”.

Других подробностей встречи он не привел.

Встреча проходила 28 мая в Сочи. Лукашенко утверждал, что привез Путину документы по ситуации с самолетом компании Ryanair, после ознакомления с которыми “станет понятно, что там происходит и происходило”.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA, оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными. 

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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