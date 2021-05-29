“Нафтогаз” призвал власти Украины не допустить снятия санкций США с “Северного потока – 2”

“Риски отказа от санкций со стороны новой администрации [президента США Джо Байдена] были понятны. Ожидаемо, что новая администрация США будет искать определенные компромиссы с Германией, поскольку Германия является важным партнером по НАТО. В свою очередь Германия, по крайней мере до выборов осенью, будет пытаться как можно скорее завершить строительство “Северного потока – 2″ и будет давить на США”, – отметил глава правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

По его словам, этот риск был очевидным. Витренко раскритиковал деятельность “предшественников”, они, по его мнению, должны были “играть на опережение”.

“Учитывая высокую вероятность возникновения новых угроз, “Нафтогаз” обращается к органам государственной власти, общественным деятелям и экспертному сообществу, чтобы немедленно выступить с публичной инициативой и призвать стратегических партнеров, а также все заинтересованные стороны, не допустить снятия санкций США с проекта “Северный поток – 2”, – говорится в сообщении НАК.

26 мая Витренко заявлял, что “Нафтогаз України” усиливает команду, которая будет заниматься противодействием строительству газопровода “Северный поток – 2” – это “приоритетное направление” для НАК.

“Надеемся, что еще не поздно и через несколько месяцев мы увидим положительную динамику”, – отмечал глава правления компании.

Кабинет Министров Украины 28 апреля объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу”. На его место назначили Витренко. Срок его полномочий – один год.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство заморозили в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства “Северного потока – 2”. Однако 18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока – 2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

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