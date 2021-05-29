Данилов: Если в Беларуси будет российская армия – это 1084 км границы с Украиной. Для нас это вызов

Данилов сказал, что, по мнению аналитиков аппарата СНБО, к ситуации может быть причастна Россия.

“Это наше мнение, мнение специалистов СНБО, аналитиков наших, что непосредственно к этой операции имеет отношение соседняя страна. Потому что они сегодня заинтересованы в том, чтобы… Ну, [Александр] Лукашенко и так непризнанный президент, его ни одна страна не признает, кроме РФ и, может, ее сателлитов. И сегодня именно Россия заинтересована в том, чтобы то, что сегодня происходит вокруг Беларуси, таким образом происходило”, – заявил он.

Секретарь СНБО добавил, что ситуация представляет вызов для Украины.

“Для нас это вызов очень большой. И поэтому мы на сегодня… Ну, по крайней мере, у меня есть поручение президента Владимира Зеленского и я в понедельник должен отбыть в Вильнюс, там будет встреча секретарей советов нацбезопасности стран Балтии, Польши и Украины, потому что для нас это очень большой вызов. Если российские войска зайдут на территорию Беларуси… Они и так дружественные государства. Если там будет российская армия – это 1084 км границы. Для нас это вызов с учетом того, что происходит у нас на территории Донецкой и Луганской областей и в оккупированном Крыму”, – сказал секретарь СНБО.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA, оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

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