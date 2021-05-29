Мнение: О главном инсайде дня: сколько осталось Америке

Я и сам с недоверием отношусь к различным пророчествам. Благо, не одно поколение советских и российских людей выросло, состарилось и ушло в ожидании краха #США. Но тут инсайд выдал самый информированный человек в Вашингтоне, а не иксперд с Russia Today. И его слова, безусловно, заслуживают самого серьёзного внимания.

Нынешний американский президент Джо #Байден во время встречи с военнослужащими на базе в штате Вирджиния сообщил, что #Китай рассчитывает установить свою власть над Америкой не позднее… 3035 года. По его словам, Председатель КНР Си Цзиньпин «твёрдо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения». В подтверждение своего прогноза 46-й президент США сообщил, что провёл с председателем КНР больше времени, чем любой другой мировой лидер. По словам Джо Байдена, у них с товарищем Си было в общей сложности 24 часа личных встреч с одним лишь переводчиком, а ещё они проехали вместе 112,6 тыс. км. Вероятно, в эту статистику входят телефонные переговоры, а также различные форматы общения в бытность нынешнего главы Белого дома вице-президентом в администрации Барака Обамы.

На самом деле, расслабляться и выдыхать рано. По мнению телеканала Fox News, Джо Байден оговорился и имел в виду 2035 год. То есть, большинство из ныне живущих, если не произойдёт глобального катаклизма, смогут лично убедиться, оправдался ли #прогноз.

Откровенно говоря, Китай ни разу не заявлял о намерении завладеть Америкой, хотя и считает доминирование Соединённых Штатов угрозой не только своим, но и общемировым интересам. Американские военные планировщики тоже рассматривали КНР в качестве конкурента, а не оккупанта. Так что здесь, наверное, мы имеем дело с типичным случаем чтения мыслей на расстоянии. Или с очередным неудачным риторическим приёмом 78-летнего президента США, коих уже было немало – и не только в отношении Поднебесной.

На этом фоне даже экстравагантный Дональд #Трамп начинает смотреться образчиком здравого смысла. Даже интересно, куда Штаты заведут подобные оговорочки по Фрейду?

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