Бермуды станут самыми модными шортами летом 2021 года: актуальные модели

Лето уже совсем скоро наступит, именно поэтому пришло время приобрести для себя летние вещи, в которых будет максимально комфортно. Помимо юбок, платьев и маек, потребуются также шорты. Отличным вариантом являются бермуды, которые хорошо сочетаются с совершенно любым верхом и обувью. С таким предметом гардероба можно составить самые различные образы. Вот несколько интересных идей.

Какие шорты-бермуды будут актуальны в 2021 году?

В 2021 году в моду снова возвращаются тенденции, которые пользовались большой популярностью в 80-х и 90-х годах. Именно поэтому актуальными будут шорты-бермуды, которые сделаны из старых джинсов со слегка порванными краями. Это один из наиболее популярных вариантов.

Также в тренде кожаные модели, которые буквально сводят с ума всех модниц. Они выглядят стильно и эффектно. Если хочется создать повседневный, более простой образ, стоит выбрать для себя спортивные модели. Если же требуется деловой стиль, то отличным вариантом будут льняные шорты-бермуды.

Если же говорить о цветах, то помимо черных актуальными будут нейтральные тона, в частности, такие как бежевый, белый и коричневый. Есть также модели, которые идут в комплекте вместе с рубашкой или курткой.

Это идеальный вариант для создания роскошного летнего образа. Вот несколько советов относительно того, с чем именно сочетать шорты-бермуды.

Кожаные шорты и рубашка (главное фото)

Это отличный вариант для создания офисного стиля. Можно легко комбинировать свои черные шорты-бермуды вместе с классической или спортивной рубашкой. Она может быть как с длинным, так и с коротким рукавом. Обувь может быть как на каблуках, так и на плоской подошве.

Шорты и льняная рубашка

Для создания более простого и непринужденного образа стоит выбрать для себя бежевые или белые бермуды с высокой талией и широкими штанинами.

Отлично смотрятся они вместе с рубашкой более темного цвета, завязанной на талии. Желательно, чтобы рубашка была достаточно свободной.

Комплект из шорт и жакета

Лен и хлопок являются самыми лучшими вариантами тканей для лета. Отлично смотрятся бермуды и жакет, выполненные из этих материалов.

Наряд достаточно ярких цветов, например красного, стоит сочетать с майкой или рубашкой светлых оттенков. Отлично смотрится такой комплект вместе с босоножками или туфлями на каблуках.

Укороченные шорты и майка

Эта модель может показаться слегка старомодной, однако она станет одной из основных этим летом. Светло-зеленые шорты длиной до колен выполнены в стиле 80-х годов. Также отлично будут смотреться модели, выполненные в белом или бежевом цвете.

Такие бермуды просто отлично смотрятся вместе с простой футболкой. Лучше если она будет более темного цвета, заправленная в шорты. Можно также сочетать бермуды с майкой.