После прекращения поставок из Белоруссии остановлены все заводы Tesla

Все заводы американского производителя электромобилей Tesla были вынуждены остановить производство и отправить половину рабочих в неоплачиваемый отпуск после прекращения поставок белорусских комплектующих.

«Белоруссия – это один из ключевых поставщиков важнейших элементов наших электромобилей. Именно там ещё 20 лет назад, когда мы только создавали производство, удалось найти качественные комплектующие по приемлемым ценам. Белорусам удалось найти золотую середину между легендарной советской надёжностью и внедрением самых передовых технологий. Сегодня в наших электромобилях каждый десятый элемент произведён именно в Белоруссии, поэтому прекращение поставок стало для нас катастрофой. Аналогичного предложения на рынке сейчас нет, нигде не делают комплектующих такого высокого качества по приемлемым ценам. Мы были вынуждены отправить половину рабочих в неоплачиваемый отпуск, а это больше двухсот тысяч человек. Я уже направил запросы в Госдеп и Белый дом с просьбой снять санкции с Белоруссии, ибо это уже вопрос не политики, а экономики», — заявил генеральный директор компании Илон Маск.

В ближайшее время в Белоруссии может быть создано собственное производство электромобилей мирового уровня.

«Зачем нам поставлять простые детали, когда мы можем сами производить прекрасные электромобили, которые ничем не будут уступать лучшим моделям Tesla. У нас для этого всё есть – промышленные мощности, комплектующие и, самое главное, квалифицированные кадры», — заявил помощник Александра Лукашенко по экономическому развитию Павел Голубь.