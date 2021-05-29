 

В РФ представлены две новые модели ноутбуков Huawei

29.05.2021, 8:42, Новости дня
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Китайский Huawei организовал в РФ презентацию двух новых моделей своих ноутбуков. Обе они вышли с процессорами Intel Core 11.

Это MateBook 14, а также MateBook X Pro, получивший обновление до уровня 2021 года. Производитель установил в них сенсорные экраны, которые заключены в узкие рамки. Также разработчик предлагает новую систему Huawei Share. Благодаря ей значительно проще становится работа одновременно с несколькими устройствами.

В модели MateBook 14 обеспечено 16 Гб оперативной памяти. Объем основного накопителя составляет 512 Гб. Толщина ноутбука в сложенном состоянии составляет 15,9 мм. Несмотря на металлический корпус, вес устройства составляет всего 1,49 кг. В MateBook X Pro основная память доведена до показателя 1 Тб.



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