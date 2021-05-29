Владельцы Nintendo Switch получат новое приложение для рисования

Специально разработанное для устройств Nintendo Switch приложение для рисования получит название Colors Live. Представители компаний-разработчиков данного продукта Collecting Smiles и Nighthawk Interactive сообщили, что программа выйдет в свет в середине сентября текущего года.

Официальная презентация намечена на 14 число, уточняют специалисты. Цена приложения составит ровно полсотни американских долларов.

Пользователи смогут получить новое приложение как на интернет-песурсах разработчиков, так и вместе с картриджами. В последнем случае комплект будет дополнен специальным стилусом. При помощи специальной функции можно будет сделать запись самого процесса рисования. Также можно и понаблюдать за тем, как другие создают свои творения.