 

Владельцы Nintendo Switch получат новое приложение для рисования

29.05.2021, 8:42, Новости дня
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Специально разработанное для устройств Nintendo Switch приложение для рисования получит название Colors Live. Представители компаний-разработчиков данного продукта Collecting Smiles и Nighthawk Interactive сообщили, что программа выйдет в свет в середине сентября текущего года.

Официальная презентация намечена на 14 число, уточняют специалисты. Цена приложения составит ровно полсотни американских долларов.

Пользователи смогут получить новое приложение как на интернет-песурсах разработчиков, так и вместе с картриджами. В последнем случае комплект будет дополнен специальным стилусом. При помощи специальной функции можно будет сделать запись самого процесса рисования. Также можно и понаблюдать за тем, как другие создают свои творения.



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