 

Спасенных в Петербурге тюленят выпустили в Финский залив

29.05.2021, 8:36, Новости дня
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Двух серых тюленей Лебяжку и Крикушу выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Самца Крикушу привезли из порта Усть-Луга 1 апреля, а самку Лебяжку спасли жители поселка Лебяжье. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов, однако в Центре быстро пошли на поправку и стали набирать вес, сообщается на сайте «Водоканала». 

«На место выпуска животных доставили на специальной машине ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с погрузочной платформой. Оказавшись у воды, Крикуша молниеносно сориентировался на местности и уверенно направился к заливу. Лебяжка оказалась более застенчивой: она осторожно осмотрелась и к воде отправилась не спеша, через несколько минут», – говорится в сообщении.

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Публикация от Водоканал Санкт-Петербурга (@vodokanal_saint.p)

Отмечается, что остальные подопечные Центра изучения морских млекопитающих продолжают готовиться к выпуску в море. «Последний этап их реабилитации – уличный бассейн. Там животные привыкают к холодной воде и плавают без ограничений. Кроме того, их кормят из-за ширмы, чтобы те не связывали появление еды с человеком и тренировали охотничьи навыки», – добавили в «Водоканале». 

Ранее сообщалось, что найденным в Петербурге тюленятам дали имена в зависимости от места обнаружения и от характера животных. 

В 2019 году местные жители нашли на берегу Финского залива в Ленинградской области двух истощенных детенышей серого тюленя, их передали в Фонд друзей балтийской нерпы.



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