В РФ изменили порядок выдачи загранпаспортов для некоторых граждан

В РФ решили изменить правила выдачи заграничных паспортов для тех, кто проживает за рубежом.

Граждане, проживающие за границей, теперь должны будут приехать в Россию для получения документа, передает «Парламентская газета».

Отмечается также, что от уплаты пошлины за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. К этому же относятся случаи кражи паспорта.

Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.

Нововведения вступают в силу с 30 мая.

Ранее в МВД разъяснили порядок выдачи россиянам электронных паспортов.