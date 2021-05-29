 

В РФ изменили порядок выдачи загранпаспортов для некоторых граждан

29.05.2021, 8:36, Новости дня
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В РФ решили изменить правила выдачи заграничных паспортов для тех, кто проживает за рубежом.

Граждане, проживающие за границей, теперь должны будут приехать в Россию для получения документа, передает «Парламентская газета».

Отмечается также, что от уплаты пошлины за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. К этому же относятся случаи кражи паспорта.

Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.

Нововведения вступают в силу с 30 мая.

Ранее в МВД разъяснили порядок выдачи россиянам электронных паспортов.



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